Soud poslal strojírenský Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí do úpadku

Soud poslal strojírenský Kovosvit MAS Machine Tools ze Sezimova Ústí na Táborsku do úpadku. Věřitelé mají dva měsíce na přihlášení pohledávek. Firma je v insolvenci od 17. dubna. Přezkumné jednání nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích na 12. listopad, na stejný den svolal také schůzi věřitelů.

Soud zahájil insolvenční řízení s firmou letos 17. dubna. Společnost zaměstnancům nezaplatila od března mzdy, a tak většina z 220 pracovníků podala v květnu výpověď. Podle informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku soud teď společnost poslal do úpadku.

Kovosvit nepředložil reorganizační plán

„Dlužník přistupuje k plánované reorganizaci s poctivým záměrem vypořádat se kolektivně se svými věřiteli, tak aby byli uspokojeni v maximální možné míře. Dlužník má za to, že v případě řešení jeho úpadkové situace reorganizací se věřitelům dostane vyššího uspokojení než v případě řešení úpadku konkurzem, a to zejména s ohledem na skutečnost, že majetková podstata dlužníka je předmětem zástavního práva ve prospěch zajištěného věřitele a zároveň v případě ukončení provozu závodu by došlo ke snížení hodnoty majetkové podstaty,“ uvedl mimo jiné Kovosvit MAS Machine Tools v návrhu na reorganizaci. Podle soudu předložil dlužník sice návrh na povolení reorganizace, reorganizační plán ale přiložen nebyl.

„Kovosvit býval nejvýznamnějším zaměstnavatelem ve městě. V 80. letech minulého století tam pracovaly tisíce lidí. Postupně se počet snížil na stovky a v posledních týdnech už asi můžeme hovořit jen o pár desítkách zaměstnanců, kteří ve firmě zůstali. Přesto konec Kovosvitu může znamenat pro některé naše občany traumatizující informaci, protože firma k městu po desetiletí patřila,“ je přesvědčený starosta Sezimova Ústí Martin Doležal (Zelená pro město). Než se společnost dostala do ekonomických potíží, pracovaly tam ještě letos v dubnu více než dvě stovky lidí. Většina z nich ale postupně odešla. V podniku zůstaly asi tři desítky zaměstnanců.

Město chce koupit část pozemků

Doležal dodal, že město by rádo od Kovosvitu koupilo část pozemku, který je před areálem. Sezimovo Ústí by díky tomu mohlo rozšířit silnici. „Jednali jsme o možnosti odkoupení dalších nemovitostí a pozemků v areálu, kde má třeba zázemí jednotka dobrovolných hasičů. Ale vše je otázka jednání a dalšího postupu v insolvenčním řízení,“ vysvětlil.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které dosahovaly několika stovek milionů. Kvůli rusko-ukrajinské válce přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.