Škoda po požáru kostela v Chlumu přesáhne patnáct milionů korun. Příčinou byla zřejmě technická závada

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století v Chlumu u Třeboně poničily v noci plameny. Hořet začalo pravděpodobně na kůru. Na místo vyjelo devět hasičských cisteren a dva automobilové žebříky. Z památky hasiči odnesli do bezpečí cenné sochy a obrazy a k samotnému hašení se snažili přistupovat šetrně.

„Důležité je co nejefektivněji používat vodu. Používat ji co nejméně, tak abychom co nejméně poškodili materiál a interiér,“ vysvětlil mluvčí HZS Jihočeského kraje Vratislav Malý.