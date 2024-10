Rekonstrukce nebezpečných serpentin u Bečova nabírá zpoždění

Už tříměsíční zpoždění nabírá rekonstrukce nebezpečných serpentin u Bečova na Karlovarsku za sto deset milionů korun. Skluz mají podle zhotovitele sdružení Berger Bohemia a Eurovia na svědomí nepředvídatelné okolnosti – problematické geologické složení skal. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že stavba by měla být předána do užívání do konce října. Krajští silničáři se obávají, že to nebude ani do zimy.