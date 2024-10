Raspenavští brojí proti rušení přejezdů, do centra by museli po hlavní silnici

Lidé v Raspenavě na Frýdlantsku se bouří proti rušení tří železničních přejezdů, o což usiluje Správa železnic (SŽ). Sepsali proto petici. Přejezdy leží na vedlejších silnicích, které by podle nich nebyly po zrušení přejezdů průjezdné. Jedinou cestou do centra města by pak zůstala hlavní silnice bez chodníků, po které denně projede na pět tisíc aut.