Pražští opoziční zastupitelé kritizují Svobodovo vystupování s černým kašlem

Že černý kašel prodělal, řekl ve středu pražský primátor a zároveň také poslanec na jednání sněmovního zdravotnického výboru. Dodal, že dobral antibiotika a už není infekční. Další zákonodárci se ale pozastavovali třeba nad tím, že si nevzal respirátor. Svoboda se v pátek pro ČT k celé věci vyjadřovat nechtěl. Ptát se ho na to ale zřejmě budou i jeho straničtí kolegové na zastupitelském klubu.

„Zcela určitě mě to zajímá. On se za ten respirátor nicméně omluvil čili to, jak to bylo, a ten jeho popis mě skutečné zajímá. Chtěl bych vědět, jak k tomu přistupoval. Skutečně bych chtěl tu realitu slyšet od pana primátora a promluvit si s ním o tom,“ řekl předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík (ODS).

„Pokud se opozice bude ptát, budeme chtít také vědět, jak na to pan primátor zareaguje,“ řekla předsedkyně zastupitelského klubu STAN Kateřina Arnotová.