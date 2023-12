Praha převezme starou čistírnu v Bubenči, provozovateli muzea neprodloužila smlouvu

Pražská městská firma bude od příštího roku provozovat starou čistírnu odpadních vod. V současnosti je v ní muzeum, které vytvořil spolek Továrna, tomu ale město neprodlouží nájemní smlouvu, uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Prahu kvůli tomu kritizuje Český národní komitét Mezinárodní rady památek (ICOMOS). Nelíbí se mu, že město jasně neřeklo, co chce s památkově chráněným areálem udělat.

Stará čistička v pražské Bubenči sloužila původnímu účelu do šedesátých let minulého století. V roce 1991 byla prohlášena kulturní památkou, v roce 2010 ji vláda zapsala na seznam národních kulturních památek. Vzniklo v ní ekotechnické muzeum, současný nájemce pořádá prohlídky historických prostor i techniky, jištěné výstupy na komín či plavby jednou z nádrží, provozuje také kavárnu. Letos to ale končí, od roku 2024 již nebude spolek Továrna čističku provozovat.

Co s ní bude, ale není zcela jasné. Praha areál předá své společnosti Trade Centre Praha a podle mluvčího magistrátu Hofmana zpracovává dokument využití areálu ve formě projektového záměru. Hofman zdůraznil, že lidé ze spolku již dlouho vědí, že ve staré čističce skončí. „Vše se uskutečnilo naprosto v souladu se smlouvami a zákonem a nájemce byl o této skutečnosti informován s dostatečným, téměř osmiměsíčním předstihem,“ uvedl.