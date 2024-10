Památná lípa nevydržela sílu větru a poničila hroby

Hroby a náhrobky na hřbitově v Horních Dubenkách na Vysočině poničila památná lípa, která nevydržela sílu posledního větru. Pro poškozené je to smůla o to větší, že strom jako potenciálně nebezpečný byl určený k pokácení na začátku listopadu. Škoda může dosáhnout až půl milionu korun.

Příroda předběhla úředníky a místo dřevorubce staletou lípu porazil vítr. Strom spadl tři dny poté, co Horní Dubenky podaly žádost o jeho pokácení. „Mezi těmi dvěma kleny vznikla prasklina, ta se zvětšovala,“ popsal starosta Horních Dubenek Vladimír Tomšík (nestr.).

Lípa navíc trpěla hnilobou a sídlily v ní sršně. Záměr obci odsouhlasil i odborník Petr Vlček. „Na těch letokruzích je vidět, že posledních dvacet, třicet let přirůstala hrozně pomalu. To byla reakce na tu infekci kmene,“ vysvětlil. Tvrdí, že strom úplně selhal. Kdyby ale vazby v korunách měly větší nosnost, mohl by podle něj vydržet delší dobu. „Co si myslím, že byl kámen úrazu, byla nedostatečná redukce koruny,“ poznamenal arborista Vlček.

Větší zásah navrhoval už před lety, když chtěla radnice nechat zeleň na hřbitově zajistit poprvé. Vybrala tehdy ale levnější nabídku Petra Zvědělíka.

„Měl drobný defekt. Ne takový, jako v současnosti nebo podle těch posledních fotek. To, co jsem viděl teď, vypadalo jinak,“ řekl arborista Petr Zvědělík. Alespoň torzo stromu ale chtěl zachránit. „Poslední hřbitov na Vysočině, kde jsou stromy vysázené do kříže,“ poznamenal. Obec teď na šestnácti náhrobcích sčítá škody a připravuje podklady pro pojišťovnu.