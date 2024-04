Ostrava potřebuje víc pěstounů. Město chystá „seznamovací akci“

V Moravskoslezském kraji chybí dlouhodobí i přechodní pěstouni. Do nepříznivé situace s pěstounskou péčí se teď vložil i ostravský magistrát. Ten v sobotu ve 13:00 pořádá osvětovou akci, v rámci které se tam lidé mohou potkat s pěstouny a dozvědět se více o jejich práci. V Ostravě je teď zhruba tisícovka pěstounů.

Marta Hyrníková se kromě svých dvou biologických dětí stará s manželem ještě o další tři. Rozhodnutí o tom, že se stanou pěstouny, padlo před osmi lety. „Neměli jsme nějaká očekávání, věděli jsme, že chceme dítě přijmout takové, jaké je. Proto jsme přijali dvě s handicapem. Šli jsme do pěstounství s tím, že pomůžeme nějakému dítěti, které je znevýhodněné,“ vysvětlila pěstounka.

Hyrníková musela před přijetím dětí absolvovat školení. I dnes k ní chodí kontroly a pomáhají jí dobrovolné organizace. S náhradní péčí o děti se ale podle ní stále pojí spousta mýtů, které mohou případné zájemce o pěstounství odradit.

„Jsou lidi, kteří si myslí, že to člověk dělá pro peníze. Já si ale myslím, že to pro peníze dělat nejde. Pěstoun přijímá dítě a s tím i jeho rodinu – to je velmi důležité říct. Nemůžete rozdělit dítě a jeho biologickou rodinu,“ popsala Hyrníková.

Dejme dětem rodinu

V Ostravě teď o děti pečuje zhruba tisícovka pěstounů, z toho většina je dlouhodobých a jen třiatřicet takzvaně přechodných. Seznámit širokou veřejnost s prací náhradních rodin chce nyní ostravský magistrát prostřednictvím kampaně Dejme dětem rodinu.