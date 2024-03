Vrchní soud potrestal starostu Vápenné za dotační podvod tříletou podmínkou

Vrchní soud v Olomouci potrestal starostu Vápenné na Jesenicku Leoše Hanniga (TOP 09) za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletým podmíněným trestem a pokutou tři sta tisíc korun. Zmírnil tak rozsudek olomouckého krajského soudu, který Hanniga loni poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu šedesát tisíc korun. Případ se týká využití dotace, s jejíž pomocí Vápenná financovala rekonstrukci Latzelovy vily. Obec ale nedokázala dodržet podmínky dotace a zajistit tříleté působení sociální služby, důvodem bylo zpoždění rekonstrukce. Hannig už dříve odmítl, že by se úmyslně dopouštěl podvodu.