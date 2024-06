Obec opakovaně vyplavují přívalové deště, plánuje hráze

Přívalový déšť vyplavil domy v Novém Dražejově první červnovou neděli, po týdnu opět. Dům Miluše Jáchimové přívalový déšť vytopil už potřetí. Pod nánosy bahna tak znovu skončila pračka i plynový kotel. Z vlhkých zdí teď padá omítka. „Já dělám čtrnáct dnů jenom to, že uklízím. Je to úplně strašné. Na co jste sáhli, všechno od bahna,“ popsala.

Před dalším deštěm ji i sousedy provizorně chrání pytle s pískem. „Voda šla z lesa, přes silnici na pole a tady těmi řádky sem,“ popsal starosta Strakonic Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Podle místních jsou na vině brambory vysazené z kopce dolů.

Zemědělci to odmítají. Řádky po vrstevnicích by podle nich situaci ještě zhoršily. „Při tomto množství srážek se brázdy naplní, protrhne se to a té splavené vody včetně brambor a všeho bude jednou tolik. Provedli jsme tam protierozní opatření nad rámec, co nám ukládá povinnost,“ řekl jednatel Agrokat Katovice Radek Vondrášek.

Voda z celého svahu navíc doteče do úzkého hrdla kanalizace právě nedaleko domu Miluše Jáchimové. „Tady když se to ucpe, tak vyleze nahoru všechno. Když sem ještě steče nějaká ta tráva, tak je to ucpané celé,“ popsal starosta Strakonic. „Já už mám strach, jenom jak vidím mračno, tak už se bojím, protože to je opravdu hrozný,“ dodala Jáchimová.

Radnice teď jedná s majiteli pozemků i projektantem. Plánuje rozšíření stoky pod silnicí i stavbu nových poldrů. Suché nádrže, které přívalové deště naplní vodou, už úspěšně chrání sídliště na opačné straně města.