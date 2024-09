Na výstavu korunovačních klenotů čekali lidé u Pražského hradu od brzkého rána

Brzy ráno byly ve frontě před Pražským hradem desítky lidí, kteří měli zájem o výstavu českých korunovačních klenotů. První zájemce přišel už ve čtvrt na čtyři. Výstava potrvá ve Vladislavském sále do konce září a je možné ji zhlédnout zdarma. Naposledy bylo možné slavnostní insignie vidět před rokem. Prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

„Tím, že korunovační klenoty budou vystaveny každý rok, tak to umožní daleko většímu počtu lidí se na výstavu podívat. Už to nebude ta vysoce exkluzivní záležitost, kdy byly klenoty vystaveny jednou za nějaké časové období jen na pár dnů, tvořily se velké fronty a klenoty nebyly přístupné každému,“ řekla kulturní a programová ředitelka prezidentské kanceláře Veronika Wolf. Dodala, že kapacitu lidí ve výstavním sále si koordinuje policie.

Výstava korunovačních klenotů se letos koná po netradičně krátké době, dříve se korunovační klenoty vystavovaly spíš vzácně. Například za deset let prezidenta Miloše Zemana byly k vidění celkem čtyřikrát. Naposledy se výstava konala loni v lednu k příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

Muž čekal u špatného vchodu

Kolem osmé hodiny ráno fronta u vstupu do jižních zahrad čítala pár desítek lidí a další postupně přicházeli. Muž, který se představil jako Pavel z Prahy, čekal u Pražského hradu od 3:15, ale u špatného vchodu. „V pět mi řekli, že je letos vchod tady,“ řekl u vchodu do Jižních zahrad Pražského hradu, kde je nyní oficiální vstup. „Jsem tu podesáté, proto mě to překvapilo,“ dodal. Poprvé výstavu klenotů navštívil v roce 1978.

První návštěvníci vstoupili do Vladislavského sálu krátce po deváté hodině, a to včetně prvních školních tříd. Počet lidí v sále se poté pohyboval kolem stovky a zhruba stejný počet lidí čekal ve frontě kolem desáté. Kromě policistů se o bezpečnost na místě starají také vojáci a hradní stráž. Před vstupem do síně s klenoty musí návštěvníci také projít bezpečnostní kontrolou.