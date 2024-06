Muži, který v Brně pobodal školačku, hrozí výjimečný trest

Krajský soud v Brně se v úterý začal zabývat případem z loňského září, kdy muž na ulici v Brně-Židenicích pobodal školačku. Za pokus o vraždu dítěte mladšího patnácti let obžalovanému Františku Oláhovi hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Jednání se ale uskuteční bez přítomnosti veřejnosti, soud ji vzhledem k věku poškozené vyloučil. Muž je ve vazbě, k soudu jej přivedla eskorta. Rozhodnutí vyhlásí soud ve středu.

Událost se stala 20. září okolo 14:30 v Táborské ulici. Muž za dívkou utíkal a poté ji bodl nožem . Dívka musela být převezena do nemocnice. „Útočníka na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován. Pachatel byl na místě policisty zadržen a převezen do policejní cely,“ popsal případ už dříve policejní mluvčí Petr Vala.

Policisté muže následně obvinili z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let. Soud pak sedmatřicetiletého muže poslal do vazby. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová tehdy vazbu navrhovala kvůli hrozbě útěku a opakování násilné trestné činnosti. „Utéct by mohl, protože je ohrožen mimořádně vysokým trestem, žije na ulici, nemá trvalé bydliště, nemá v Brně příbuzné a ani nepracuje. Pokud by se rozhodl utéct, nemá důvod se nadále zdržovat v Brně,“ uvedla tehdy Eichlerová.

Podezřelý podle ní užíval drogy a nešlo předvídat, jakého jednání by se dopustil a v jakém rozsahu. „Jde o to, aby byla zajištěna ochrana společnosti,“ dodala Eichlerová. Zmínila, že zhruba před deseti lety muž už byl ve vězení za majetkovou trestnou činnost.