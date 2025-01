Lokální potravináře a jídelny propojí v Královéhradeckém kraji on-line tržiště

Ve školní jídelně v Hořicích na Jičínsku používají sezonní ovoce, ale i maso, bylinky nebo vejce od zemědělců z nejbližšího okolí. „Plus minus je to třicet procent, záleží na složení jídelního lístku,“ popisuje ředitelka Školní jídelny Hořice Martina Šorfová. „Hlavně jsou (suroviny) vždycky čerstvé a kvalitnější,“ dodává vedoucí kuchařka Irena Jarošová.

Každý den tady uvaří pro děti ze tří základních škol a veřejnost kolem devíti set obědů. Nemohou proto brát od malých dodavatelů z okolí všechno. Třeba brambory. „Máme velkou spotřebu a těžko by nám nějaký místní dodavatel mohl dodávat deset metráků brambor týdně,“ vysvětluje Šorfová.

Oproti tomu maso berou od místního dodavatele. Hovězí i vepřové. Ve středu ráno do hořické jídelny dovezli třeba také jablka z nedalekých Holovous. Pravidelně odebírají i ryby z regionálního chovu. Přesněji sumečka afrického ze sádek ve Stračově. „Naší předností je to, že do školních jídelen nedodáváme žádné zmražené výrobky,“ zdůrazňuje ředitel Zemědělského družstva Mžany Luděk Homoláč.