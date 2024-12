Lidem, kterým požár v Kraslicích zničil byty, má pomoci sbírka

Hořet začalo v obývacím pokoji. „Bylo to hrozně rychlé. Já byla u sebe v pokojíku. Z ničeho nic se podívám nahoru – kouř. Vyjdu, podívám se na pravou stranu a vidím oheň,“ popisuje nájemkyně bytu Gabriele Drozdíková.

Na místě se podle velitele stanice Hasičského záchranného sboru Kraslice Tomáše Kalužníka nacházelo deset jednotek. „Využili jsme příhraniční spolupráce s kolegy z Německa,“ popsal.

Kromě vyhořelého bytu jsou poškozené další tři. Majitelé a nájemníci našli náhradní bydlení u příbuzných. „Hořelo nad námi. V obýváku je všechno vytopené. Celý byt je vlastně vytopený,“ podotýká Evelin Skálová.

Sbírka pro poškozené

Z jednoho bytu se musel vystěhovat na přechodnou dobu i kraslický místostarosta Filip Beneš (Hlas pro Kraslice). „Dostaly se mi sem spaliny, tudíž mám všechno zamořené, je to toxické,“ sdělil. Škody půjdou zřejmě do milionů. „Po dohodě s městem jsme založili sbírku na pomoc lidem, kteří byli postiženi požárem. Je to na transparentním účtu,“ uvedl ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján.

Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Požár má zřejmě na svědomí otevřený oheň ze svíčky nebo závada na elektroinstalaci.