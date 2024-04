Lidé otevřou své garáže pro prodej věcí kolemjdoucím. Do akce se zapojuje stále více obcí

Seznámení s novými i starými sousedy a možnost nakoupit dávno zapomenuté poklady. Garážové výprodeje se za třináct let z Černošic, které s akcí v Poberouní začaly, rozšířily i do dalších obcí. Letos garážové výprodeje postupně probíhají na více než dvanácti místech po republice, poprvé například v Jinočanech nebo Kačicích. Tuto sobotu budou konkrétně v Řevnicích, Motole a už zmíněných Kačicích.

„Sousedé akci využívají k setkávání, sousedskému potlachu a posezení, jehož součástí je i prodej či darování nepotřebných věcí,“ popsala akci pořadatelka Račanského garážového výprodeje Marcela Týfová.



Jednotlivé domácnosti, které by chtěly otevřít garáže a zahrady návštěvníkům, se dopředu přihlásí a následně organizátoři vytvoří mapu míst, kde je možné nakupovat. „Obvykle se přihlásí kolem padesáti míst, kde se prodává, měli jsme i asi osmdesát míst, ale to už bylo vlastně moc,“ dodala k účasti na akci pořadatelka Černošického prodeje Barbora Nováková. V den akce si pak každý z prodejců na svůj plot ještě přidá informační ceduli.



Ceny si prodejci určují sami a podle organizátorů se dá o nich často i smlouvat. To potvrzuje i paní Hanka, která na takzvané Garage Saly chodí nakupovat věci do školy, ve které učí. Podle ní jsou prodejci vždy velmi milí a když se dozví, že věci mají putovat dětem, cenu ještě sníží, nebo přihodí pár maličkostí navíc.

„Smyslem obvykle není ani tak vydělat, ale spíš nějak udržitelně posunout dál věci, které už u vás doma nemají užití, ale jinde by mohly,“ řekla ČT Barbora Nováková.



První Garage Sale v Černošicích proběhl na jaře 2011 a od té doby se koná dvakrát ročně. V průběhu let se inspirovala i další města a nyní probíhá prodej mezi vraty přibližně na dvanácti místech včetně Prahy 5 nebo Jinočan, kde letos pořádají garážový prodej poprvé. První ročník pořádají i v Kačicích u Kladna.

V garážích se najde oblečení, kolotoč nad postýlku nebo třeba pramice

V rámci garážových prodejů je možné koupit ledacos. Nejčastěji se podle pořadatelů prodává oblečení, hračky, knížky, domácí potřeby, lyže nebo třeba sazenice na zahradu. Občas se ale návštěvníkům podaří najít i poklady, které ani prodejci nečekali, že ještě najdou uplatnění. Barbora Nováková, která je zakladatelkou Garage Salu v Černošicích, prodala na jedné z akcí pramici, kterou původně prý ani prodávat nechtěli. Podle ní se také prodávají postele, trampolíny, auto a dokonce byl v nabídce i dům.



„Já jsem díky loňskému podzimním GS koupila kolotoč nad dětskou postýlku, který jsem si myslela že ani nepotřebuji, a kolotoč nám zachránil zdravý rozum na několik měsíců,“ podělila se o svůj zážitek Pavlína, jedna z návštěvnic Garage Salu.