Kvůli odvolání jednatelky podávají lékaři nymburské nemocnice hromadné výpovědi

Zaměstnanci nemocnice v Nymburku podávají hromadné výpovědi. Reagují tak na odvolání jednatelky Nely Kvačkové, kterou po pěti letech z funkce odvolali radní kvůli neshodám na dalším směřování a spolupráci. Nemocnice patří městu. Nový jednatel má vzejít z výběrového řízení, do té doby má zařízení řídit tajemník městského úřadu Aleš Růžička.

Do funkce jednatelku Nelu Kvačkovou vedení města zvolilo před pěti lety. Za tu dobu má nemocnice nový urgentní příjem, nakoupila lepší přístroje a rozšířila oddělení. Teď ale čelí krizi. Poté, co nymburští radní zvolili do dozorčí rady Oldřicha Vytisku, podepsala většina vedoucích pracovníků petici za jeho odvolání. Jde podle nich o kontroverzní osobu spojenou například s kauzami veřejných zakázek kolem bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha.

„Já jsem celých pět let v nemocnici bojovala s pozůstatky z minulosti, kdy z nemocnice byly vyváděny zdravotní dopravní služba, lékárna,“ říká Kvačková. „O tom, že by byly vyváděny nějaké prostředky z nemocnice, nemám žádné důkazy. A myslím si, že ani druhá strana,“ namítá radní Petr Šmíd (Nymburk s klidem).