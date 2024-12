Zdravotníci mohou příští rok znovu protestovat

Žitníková tehdy uvedla, že dohoda z loňského prosince stále nebyla naplněna. Kromě toho, že neexistuje dohoda na návrhu zákona o odměňování zdravotníků, neřeší se podle ní také benefity, jako jsou třeba lázeňské a rehabilitační pobyty pro zdravotníky, nebo dřívější odchody do penze. Žitníková také informovala, že návrhy ministerstva zdravotnictví nebylo možné přijmout, jelikož neřešily platy a mzdy sester, některým by se odměna dokonce snížila.

Už v květnu tohoto roku však Česká lékařská komora (ČLK) informovala, že ministerstvo zdravotnictví žádné konkrétní návrhy nepředložilo. Podle resortu byl ale hlavní požadavek, a to zařazení lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do vyšší platové třídy a razantní zvýšení jejich platových podmínek, splněn v dohodnutém rozsahu. Ministerstvo zároveň dodalo, že v květnu již probíhala jednání o legislativních změnách zákoníku práce a přípravě zákona o odměňování zdravotníků.

Válek však dohodu považuje za splněnou, lékaři podle něj zpochybňují její principy. „Rezervy pojišťoven sice existují, je z nich hrazena mimo jiné prevence, podpora lékařů v regionech s hůře hrazenou péčí a mnoho dalších věcí. Přesun těchto peněz na platy by jednak toto vše zlikvidoval, ale hlavně by to ty rezervy vysálo za jediný rok a další rok by na to už nebylo,“ napsal tehdy na síti X.

Dle bývalého předsedy Sekce mladých lékařů ČLK a nynějšího viceprezidenta ČLK Jana Přády se v nemocnicích za poslední rok leccos zlepšilo, obzvlášť v otázce dodržování přesčasů. „Zhruba ve třiceti procentech českých nemocnic to, alespoň podle našich průzkumů, dodržovat lze. Dalších třicet procent se alespoň významně začíná blížit té legální hranici,“ poznamenal. Za úspěch považuje i uzákonění příplatků za 24hodinové služby nebo pracovní volno před atestační a kmenovou zkouškou.