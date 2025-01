Končící nájemce odmítl Praze 1 předat palác Žofín

Společnost Agentura NKL, která měla do konce loňského roku od Prahy 1 pronajatý palác Žofín, ho odmítla městské části předat. Zástupci radnice a firmy se na převzetí nedohodli. Městská část zváží další kroky.

Zástupci radnice a společnosti Zátiší Catering Group, která má být podle rozhodnutí městské části novým nájemcem Žofína, přišli budovu převzít. Dosavadní nájemce ale dopředu avizoval, že s koncem smlouvy nesouhlasí a památku nepředá. V nájemní smlouvě podle firmy existuje opční právo na prodloužení pronájmu ze strany nájemce na dalších deset let. Firma kvůli tomu podala žalobu na platnost smlouvy a do doby, než soud rozhodne, považuje podle jednatele nájem za platný.

Firma trvá na prodloužení nájmu o deset let

„K předání paláce Žofín k dnešnímu dni (15. 1.) nedojde. Bylo to agenturou odmítnuto, stále tedy budou setrvávat v tom, že palác budou užívat bez právního důvodu a titulu. A to je výsledek dnešního jednání,“ řekla advokátka městské části Yvette Jamalová. Podle ní firma trvá na tom, že se jí nájem prodloužil o deset let. „S tím se bohužel nelze ztotožnit,“ doplnila advokátka. Další postup podle ní radnice zváží.

„Oni (Agentura NKL) to interpretují tak, že opce znamená, že se automaticky prodloužil nájem, protože oni vyjádřili zájem, aby se prodloužil. Ale tímhle způsobem to není v té smlouvě formulováno, to je pouze opce jednat – strany jednaly, nedojednaly, tím byla opce vyčerpána a dále již z ní nelze nic dovozovat," řekla Jamalová.

Právní zástupkyně Agentury NKL Kolářová řekla, že názor městské části firma respektuje, nicméně s ním nesouhlasí. „Naopak právní názor Agentury NKL je, že je řádným nájemcem a uživatelem prostorů paláce Žofín,“ řekla. „Tím, kdo rozhodne o tom, jaký právní názor je ten správný, je samozřejmě pouze soud,“ doplnila. Další soudní jednání má být podle Kolářové 30. ledna. Agentura NKL měla Žofín v pronájmu od roku 1994.

Nájemce chce peníze za vybavení

Nájemce také v prohlášení na webových stránkách uvedl, že městská část je povinna koupit od Agentury NKL nábytek a další zařízení v paláci, který za dobu nájmu pořídila. „Ať již dopadnou soudní řízení jakkoliv, Agentura NKL s. r. o. upozorňuje na fakt, že vyklizení a předání paláce Žofín je nájemní smlouvou vázáno na povinnost Městské části Praha 1 koupit od Agentury NKL s. r. o. veškerý nábytek a veškerá zařízení pevně spojená se stavbou, která Agentura NKL pořídila na svůj náklad v průběhu nájemního vztahu, a to za cenu stanovenou znalcem vybraným oběma stranami ze seznamu znalců,“ uvádí společnost na webu.

Pronájem Žofína řeší Praha 1 roky. Dosavadní smlouvu v roce 2010 měsíc před komunální volbami prodloužila radnice vedená ODS. O dalším prodloužení nájmu o deset let na základě žádosti nájemce se pak mluvilo před volbami v roce 2018 i v minulém volebním období, v obou případech z toho nakonec po kritice opozičních zastupitelů sešlo.