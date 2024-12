Klánovice modernizují osvětlení, chtějí zvýšit bezpečnost v okolí lesa

Celkem musejí v Klánovicích vyměnit tři sta lamp. Třetinu tamního veřejného osvětlení – jde hlavně o lokality v těsné blízkosti lesa. „Svítivost je lepší, nesvítí to všude do okolí, svítí to tam, kam má. Takže věřím, že i bezpečnost chodců v noci bude daleko vyšší,“ říká starostka městské části Klánovice Alena Kolovrátková (KLIK 22).

„Bydlíme tady v bytovkách, nesvítí mi to tolik do oken, akorát když jdu večer se psem, tak si musím vzít ještě baterku,“ vysvětluje obyvatelka Klánovic Jarka. Světlo už nemá svítit do zahrad domů ani do lesa. A je také úspornější.

Nová světla doplní po Novém roce regulační moduly, díky kterým půjde ovládat intenzitu osvětlení na dálku z dispečinku. Pro větší bezpečnost požádaly Klánovice rovněž o rozšíření kamerového systému. Na rozhodnutí odborné komise ale stále čekají.