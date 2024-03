Okolí Klánovického lesa bude mít nové osvětlení. Radnice mluví i o kamerách

Nové lampy by měly lépe rozprostřít světlo po celé ulici tak, aby zmizela tmavší místa. I tak ale nebudou během noci zasahovat do přirozeného prostředí lesa, který musí zůstat ve tmě. Žádná světla se do něj ani na cesty v něm umisťovat nesmí. A to kvůli ochraně přírody a také zvířat, která v něm žijí.

„Klánovice a Klánovický les jsou specifické tím, že sousední komunikace jsou poměrně dlouhé,“ uvedl ředitel Technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Čísla lamp také doplní QR kódy, podle kterých budou moci policisté nebo záchranáři přesně určit, kam mají vyjet. Intenzitu světla bude moct správce ovládat na dálku z dispečinku.

„Pro složky IZS bude zajímavá ta vlastnost, že v případě bezpečnostního incidentu se dá v ulici rozsvítit zhruba o třicet procent více, než je standardní úroveň osvětlení,“ ujasnil Jílek.