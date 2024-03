Kauza převodu bytů v Olomouci neskončila. Lidé čekají na vrácení nájemného, město chce zaplatit náklady soudního řízení

Smlouvy o převodu bytů do svého vlastnictví podepsali nájemníci města v listopadu loňského roku. Spor, který se v Olomouci táhl tři roky, měl tímto skončit. Celá kauza ale bude u konce až poté, co město vypořádá se svými bývalými nájemníky přeplacené nájemné. Částka se šplhá ke dvaceti milionům korun. „Dnes jsme v situaci, kdy potřebujeme zateplovat, vyměnit veškeré rozvody vodovodu v domě, protože lidem teče rezavá voda. Ty peníze chceme použít na tyto opravy,“ vysvětlila majitelka bytu Pavlína Giochalasová, která přišla na jednání zastupitelstva města.

Byty získali nájemníci s doplatkem

Stavbu bytů v roce 2000 částečně hradil stát, část složili nájemníci hotově, zbytek lidé spláceli v nájemném. Po dvaceti letech jim město mělo byty převést za symbolickou korunu. Po sporech o platnost smluv ale nájemníci nakonec dopláceli až statisícové částky. Třeba Magdalena Kriaková musela za svůj byt 1+1 složit dalších sto třicet tisíc korun. „Já jsem si na to musela půjčit, protože sto třicet tisíc prostě neseženu,“ poznamenala. Vrácení nájemného by u ní znamenalo asi padesát tisíc korun, to by jí pomohlo závazky vypořádat. Kriakové ale hrozí další náklady. Ve čtyřiceti případech město žádá úhradu soudních výloh.



„Je to anomálie v České republice, mám za to, že ty dohody byly naprosto jiné. Ty žaloby byly podány pouze z preventivních důvodů, městu žádné náklady nevznikly a my teď nechápeme, proč ještě takové příkoří těm lidem na závěr,“ řekl právní zástupce nájemníků Zdeněk Joukl. „Z nějakého nám neznámého důvodu, přestože jsme se dopředu domluvili, že se nebudeme navzájem žalovat a budeme to řešit dohodou, podali žaloby. Ty žaloby dnes berou zpět, ale samozřejmě nám tam vznikly náklady,“ vysvětlila náměstkyně Ferancová.

Vyúčtování nájemného chce město dokončit do konce března, zbylé otázky by vedení radnice chtělo dořešit do červnového zasedání zastupitelstva.