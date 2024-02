Uvolněné skály u centra Karlových Varů zajišťují specialisté. Město proti sesuvům balvanů bojuje dlouhodobě

Výškoví specialisté zpevňují skálu u vjezdu do lázeňského centra v Karlových Varech. Zavěšení několik metrů nad zemí pracují s vrtačkou, která váží i přes dvacet kilogramů. „Nahoře probíhá vrtání kotevních prvků, které budou potom sloužit k uchycení ocelových sítí,“ přiblížil stavební technik Bedřich Hádek.

„První etapa řešila okamžitý havarijní stav, stálo to 1,2 milionu korun včetně DPH. Odstranilo se zhruba 73 kubíků uvolněných kamenných bloků,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík (SPOLU).

V posledních letech museli experti zajišťovat několik uvolněných skal

Rozpadající se skály jsou v Karlových Varech dlouhodobým problémem. Ve zhruba pětikilometrovém úseku je to už několikátá sanace skalního masivu. Před dvěma lety město také řešilo uvolněný několikatunový kus. O něco dál zase ředitelství silnic a dálnic v létě zpevňovalo skálu nad silnicí u přehrady Březová.

Jak to vypadá, když se kameny uvolní, zažil při hlídání stavby na tahu z Karlových Varů do Chomutova Pavel Moutelík. „Najednou rána do auta. Kámen ho trošku odřel, to bych neřešil, ale pak byla druhá rána. A to už jsem z auta utíkal,“ popsal.

Skály na Karlovarsku tvoří většinou žula. Masivy sopečného původu narušily pohyby zemské kůry. „Náletové dřeviny jdou po puklinách, kde se drží voda, a samozřejmě se tak rozpínají,“ vysvětlil statik Martin Šafařík.

Do skály se tak dostává další voda. Každoročně proto Karlovy Vary do sanací investují až patnáct milionů korun. Magistrát na to bude hledat dotační program.