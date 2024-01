Jihovýchod Prahy je bez tepla, výpadek může trvat až do noci

Až do večera by mohlo zůstat bez tepla a teplé vody jedenáct tisíc domácností na jihovýchodě Prahy, kam přestaly proudit dodávky ráno. Je to kvůli poruše teplovodu v Michli. Pražská teplárenská uvedla, že dodávky tepla obnoví nejpozději do deseti hodin večer, pokusí se ale práce urychlit.