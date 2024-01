V Česku bude přes den do konce týdne kolem nuly, pak se začne oteplovat

V Česku se teploty přes den budou do konce týdne pohybovat kolem nuly, v noci se dostanou až k minus deseti stupňům Celsia. O víkendu se mohou ojediněle vyskytovat mrznoucí mlhy, přes den bude podle meteorologů většinou polojasno až jasno. Na začátku příštího týdne se pak oteplí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve čtvrtek ráno byly teploty rozdílné, na jihu stouply většinou nad nulu, v severní polovině se pohybovaly kolem nuly, může se tam tvořit ledovka, varovali meteorologové. Výstraha před ledovkou platí do čtvrtečních devíti ráno.