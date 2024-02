Vlaky na nejvytíženějších jihomoravských linkách chtějí provozovat Arriva, České dráhy i RegioJet

Společnosti Arriva, České dráhy a RegioJet se přihlásily do soutěže Jihomoravského kraje na provozování elektrických vlaků na linkách S2 a S3. Jsou to páteřní linky spojující Brno mimo jiné s Blanskem, Kuřimí nebo Hustopečemi. Dopravce, kterého si kraj vybere, začne jezdit už od letošního prosince. Nebude totiž muset shánět nové vlaky – ty dodá sám kraj.

Čas na rozhodnutí má kraj omezený hlavně tím, že by vybraná firma měla začít jezdit již letos v prosinci. Kdyby zvítězily České dráhy, nic by se nezměnilo, protože vlaky na linkách S2 a S3 provozují již nyní. O zakázku se ale ucházejí také Arriva, která v Jihomoravském kraji již uspěla v jiné soutěži na provoz tří dieselových linek, a RegioJet, který v kraji v regionální dopravě sice zatím nejezdí, ale nedávno zvítězil ve velkém tendru Ústeckého kraje na elektrické linky.

Mluvčí krajského úřadu Alena Knotková uvedla, že by kraj chtěl vybrat vítěze tendru co nejdříve, konkrétní termín však nedokázala odhadnout. Jediným kritériem výběrového řízení je cena.

Linky S2 a S3, pro které nyní hledá Jihomoravský kraj dopravce, jsou zdaleka nejfrekventovanější na jižní Moravě – jezdí jimi v součtu dvě třetiny všech cestujících, kteří využívají regionální vlaky. Trasa linky S2 vede z Křenovic přes Brno a Blansko do Letovic u hranic s Pardubickým krajem. Linka S3 jezdí z Hustopečí přes Brno, Kuřim a Tišnov do Křižanova na Vysočině (Jihomoravský kraj spoje objednává do Níhova).

Kraj nasazuje na obě linky své elektrické jednotky Moravia. Dodala je Škoda Transportation a technicky jsou příbuzné s jednotkami Regio Panter, které vlastní České dráhy. Na rozdíl od nich jsou však jednosystémové, nemohou tedy jezdit na trakční soustavě se stejnosměrným proudem, která je však jen v severní části republiky, nikoli na jižní Moravě.

Kraj zakoupil 37 těchto elektrických jednotek – šest dvoučlánkových a zbylé čtyřčlánkové. Škoda je dodala všechny do poloviny loňského roku.