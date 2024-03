Jadernička či praskula. V Bojkovicích začali s roubováním starých odrůd jabloní

Pupeny ovocným stromům vyrašily letos o měsíc dřív i v horských oblastech. Než stromy půjdou do květu, sadaři musí roubovat. Spěchají i zahrádkáři, koupené stromy je potřeba co nejdříve zasadit do země. V Bojkovicích, v podhůří Bílých Karpat, nabízí ovocná školka výhradně staré odrůdy. Co odrůda, to zajímavé jméno a příběh. Například jabloň Gdaňský hranáč rozšířili na severu Polska exulanti vyhnaní z Čech po bitvě na Bílé hoře.