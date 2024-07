Hradec Králové se zbavuje dočasných staveb, u benzinky narazil

„Tato benzinová pumpa se sem absolutně nehodí. Pumpa tady nemá co dělat, je to takový relikt z 90. let, který byl povolen dočasně na třicet let, toto vypršelo. Rakouská firma OMV by se měla chovat jako v Rakousku a tuto stavbu zlikvidovat,“ řekl zastupitel kraje Martin Hanousek (Zelení).

Na místě má vzniknout městský bulvár, proto město v lokalitě přikupuje další soukromé pozemky za třicet milionů korun. Dočasná stavba čerpací stanice mu ale naplnění představ komplikuje. Podle vyjádření české větve OMV společnost zvažuje využití všech dostupných právních prostředků k tomu, aby k prodloužení dočasnosti čerpací stanice došlo. Další dočasné stavby, které brání rozvoji, nyní radnice zkoumá.