Dřevěný chodník na dlouhém mostě v Českých Budějovicích čeká generální oprava

Prkna na chodníku kvůli vlhkosti a opotřebení už místy nedrží pohromadě. „Šroub, který by měl být celým svým tělem v mase toho dřeva, je na volno a neplní svoji funkci,“ ukázal jednu ze závad Tomáš Kubeš ze správy veřejných statků Magistrátu České Budějovice.

Pro tisíce lidí v Budějovicích je to každý den důležitá spojnice břehů Vltavy. V provozu je dvacet šest let. Mezery na pravé straně mostu se zvětšují. „Koukám na ten most, abych do nějaké té díry nezapadla,“ poznamenala místní obyvatelka Věra Kuboušková.

Chodník využívají i cyklisté. Po prknech jezdí raději než po silnici mezi auty. „Myslím si, že to nejlepší už mají za sebou a že by nějaká výměna nebo rekonstrukce byla potřebná,“ řekl cyklista Petr Vodrážka. Některé šrouby jsou uvolněné, jiné chybí. Dřevo se postupně rozpadá. A záplaty na něm přibývají.

Zima se na stavu mostu podepsala nejvíc

„Letošní zima nám ho poškodila natolik, že jsme museli přistoupit na takové ty provizorní kovové pláty,“ popsal Kubeš. „Dřevěná mostovka by se měla vyměnit přibližně po pětadvaceti až třiceti letech,“ vysvětlil předseda Unie mostařů ČR Michael Šmucr a vyjmenoval i další vady. Do konstrukce mostu zatéká. Jeho životnost je zhruba sto let. Dřevo ale tak dlouho nevydrží. „Je potřeba urychleně vyměnit celou plochu mostovky v místě chodníku, protože narušení bude pokračovat,“ upozornil Šmucr.

Město chce prkna vyměnit do konce června. Jenom materiál bude stát milion korun. Plánuje i kompletní rekonstrukci Dlouhého mostu. Jeho uzavření by ale ještě zhoršilo dopravní situaci ve městě.