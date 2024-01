Dělníci opravují brněnskou kapucínskou hrobku. Hrají o čas, mumie potřebují turisty

Začaly opravy Kapucínské hrobky v Brně. Jedna z nejstarších brněnských turistických atrakcí, ve které jsou uložené ostatky řeholníků, je tak uzavřená. Zejména podlaha už nebyla kvůli vlhkosti v dobrém stavu. Práce vyjdou na dva miliony korun, hotovo by mělo být na začátku sezony.

Brněnská kapucínská hrobka je místem věčného odpočinku řeholníků a jejich podporovatelů. Kvůli opravám se nyní část pochovaných musela přestěhovat. „Bylo to logisticky náročnější, abyste nepoškodili za pochodu ostatky,“ nastínila vedoucí expozice Kateřina Hlouchová.

Po odkrytí svrchní dlažby stavební firma odveze veškerou suť a zeminu. Vše zpevní betonem a nakonec položí úplně nový povrch odolnější proti vlhkosti. Keramická dlažba se už rozpadala, nahradí ji proto kámen z Itálie.

Mumiím turismus svědčí

Dělníci hrají o čas. Unikátní mikroklima zachovalo ostatky v dobrém stavu, přesuny jim nesvědčí. Stejně jako osamělost. Potřebují totiž cirkulaci vzduchu, tedy pohyb turistů. „Velmi zjednodušeně, mrtví si na to zvykli, a jestli jim to seberete, mohou na to reagovat,“ popsala Hlouchová.

Uzavření hrobky naposledy těla poškodilo během pandemie covidu-19. Teď už se návštěvnost vrací na dobu před jejím vypuknutím, loni do ní zavítalo 35 tisíc lidí. „Je to pro Brno důležitý turistický produkt. Vypovídá o tom návštěvnost, která se u našich objektů meziročně zvedla. Předčila rok 2019,“ doplnila mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.

Nová sezona v hrobce začne nejpozději v polovině května.