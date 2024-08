Část obchvatu Pardubic se kvůli nekvalitnímu asfaltu zpozdí

Problémem je povrch budoucí silnice na části obchvatu u Trnové. Kvalita asfaltu je viditelná i pro laika. Drolí se a napojení vrstev na sebe nenavazuje. „Skutečně by nebylo řešením, že bychom zavřeli oči a nechali tu nekvalitní práci tady položenou a za nějaké dva tři toky tady byli s opravami zpátky, to je prostě špatně,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

V tuto dobu už měl být asfalt položený a montážní čety měly začínat s natahováním vedení pro trolejbusy. Původně se po silnici mělo jezdit od konce prázdnin, stavba je ale dva až tři týdny ve skluzu. Kdy se otevře, není zatím jasné. „Bude to všechno záviset na tom, jak dopadnou kontrolní zkoušky a s jakou iniciativou se k tomu zhotovitel postaví,“ poznamenal Stanislav Král z technického dozoru stavby.

Komplikace pro MHD

Sdružení plánuje dokončit stavbu co nejdřív. Zpoždění uzavírky by znamenalo i komplikace pro několik linek městské hromadné dopravy. „Pokud by k tomu skutečně došlo, tak i v září by se jezdilo podle prázdninových jízdních řádů s vloženými školními spoji,“ řekl náměstek primátora Pardubic pro dopravu, správu majetku a investice Jan Hrabal (ANO).

Úsek u Trnové je jednodušší částí pardubického severovýchodního obchvatu, další část přes Labe včetně zavěšeného mostu povede po zcela nové trase. Čtyři kilometry dlouhý úsek má být hotový v příštím roce.

Severovýchodní obchvat je dlouho očekávaná stavba, která bude dlouhá 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Práce na přeložce silnice I/36 začaly v prosinci 2022. Stát bude 1,4 miliardy korun.