Meteorologové varují před horkem a požáry

Meteorologové vydali pro celé Česko výstrahu na vznik požárů, platí do odvolání. V pátek bude až 34 stupňů, na jižní Moravě vedra vydrží i v dalších dnech. Po mírném víkendovém ochlazení ve zbytku republiky se na začátku nového školního roku vrátí tropické počasí.

Lidé by kvůli zvýšenému riziku vzniku požárů neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Meteorologové také upozornili, že je třeba se řídit místními vyhláškami a zákazy. Například pražský magistrát od pátku do odvolání vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů nebo kouření na rizikových místech, tedy třeba v lesích a jejich blízkosti, v parcích, na polích či zahradách.

Tropický začátek školního roku

V pondělí, kdy se žáci a studenti po dvou měsících vrátí do škol, bude skoro jasno až polojasno, během dne se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 do 32 stupňů. Tropické teploty na většině území i občasné přeháňky a bouřky vydrží podle aktuálního výhledu počasí zřejmě minimálně do pátku.

Vedra představují zátěž pro lidský organismus, zvláště pro starší lidi, děti, nemocné či jinak oslabené. Lidé by měli omezit především kolem poledne a odpoledne tělesnou zátěž, dodržovat pitný režim a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvlášť v zaparkovaných autech.