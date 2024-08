SOUHRN: Zásadní události úterý 20. srpna

Vedení vládní TOP 09 rozhodlo o vyvolání koaličního jednání, na němž má ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) předložit harmonogram a návrh řešení problémů se stavebním řízením. Bartoš už předtím řekl, že z požadavků na úpravy chybí dodat možnost nahlížení do spisů a ztotožňování osob s jiným než českým občanstvím. Zmíněné úpravy by měly být hotové do konce srpna, řekl po jednání se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. Podle předsedy sdružení Jana Holického systém stále vykazuje nedostatky, v řadě věcí se ale práce v něm zlepšila.