SOUHRN: Zásadní události úterý 13. srpna

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v červenci hypoteční úvěry za 23,8 miliardy korun, což je proti červnu pokles o pět procent. Meziroční růst ale zrychlil na 109 procent. Úrokové sazby nových úvěrů poprvé od loňského května stouply, nepatrně na 5,07 procenta z červnových 5,05 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data do indexu dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Ukrajinské jednotky podle amerického Institutu pro studium války (ISW) postupují dál do Kurské oblasti, navzdory tvrzení Moskvy, podle které se podařilo frontu stabilizovat. Zároveň však institut zpochybnil tvrzení vrchního velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského, že se ukrajinským silám podařilo ovládnout přibližně tisíc kilometrů čtverečních ruského území.





Velmi vysoké teploty přes 34 stupňů Celsia v úterý zažije jižní Morava, ve středu se vedra rozšíří do Polabí, Prahy či na střední a jihovýchodní Moravu. V ostatních regionech budou maximální teploty o několik stupňů nižší. Kvůli suchému a horkému počasí, které potrvá na jižní Moravě i v dalších dnech, tam do odvolání platí výstraha před požáry. Vyplývá to z úterní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.