SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. ledna

Spotřebitelské ceny v České republice v prosinci meziročně stouply o rovná tři procenta, inflace tak zrychlila z 2,8 procenta v listopadu. Ceny pro spotřebitele se zvýšily nejvýrazněji od prosince 2023. Vliv na to měly ceny potravin a bydlení. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jednání o dodávkách plynu. Za jejich zastavení Zelenského dříve kritizoval. Šest poslanců slovenských vládních stran mezitím jedná v Moskvě. Podle Zelenského Fico udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropu a na zdravý rozum, napsal na síti X. Zelenskyj premiérovi vzkázal, aby v pátek přijel do Kyjeva.

Počet potvrzených obětí požárů v kalifornském Los Angeles a okolí vzrostl na nejméně dvacet čtyři, oznámily v neděli místní úřady. Předchozí údaje hovořily o šestnácti mrtvých, pohřešováno je nadále šestnáct lidí. Počet obětí by mohl dále stoupat, očekávají úřady. V oblasti by měl zesílit vítr, hasiči se proto obávají dalšího šíření ohně.





Bývalý český voják Filip Siman, který se po ruské invazi přidal k ukrajinským dobrovolníkům, si odpyká osm let vězení za to, že při válečných operacích raboval. Původní uložený trest mu o rok zvýšil odvolací pražský vrchní soud. Muže uznal vinným také ze služby v cizích ozbrojených silách. To, že český občan slouží ve spřátelené armádě cizího státu, podle soudu neznamená, že nelze vyvozovat jeho trestní odpovědnost za tento přečin.