SOUHRN: Zásadní události pátku 3. ledna

Koaliční vyjednávání v Rakousku ztroskotala, vláda složená z lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberálů ze strany NEOS tak nevznikne. Na tiskové konferenci v pátek ve Vídni šéfka NEOS Beate Meinlová-Reisingerová oznámila, že její strana s vyjednáváním končí. Zdůvodnila to především nedostatečnou ochotou partnerů k potřebným reformám. Rakouská média píší o nastávajícím politickém chaosu.





Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku by měla začít nejpozději v říjnu 2027. Stavební práce by měly vyjít zhruba na devět miliard korun, suma nezahrnuje peníze na výkup pozemků, sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vydání stavebního povolení očekává v polovině roku 2026, poté by měl následovat mezinárodní tendr na firmu, která přehradu postaví. O vodním díle budou znovu v referendu hlasovat obyvatelé obce, její současné vedení ale odpor klást nechce.