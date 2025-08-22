SOUHRN: Zásadní události pátku 22. srpna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 22. srpna 2025.

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy

Organizace spojených národů vůbec poprvé na Blízkém východě vyhlásila hladomor. Podle odborníků v Pásmu Gazy trpí katastrofickým hladem půl milionu lidí, píše AFP. Izrael to bezprostředně odmítl.

Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi

Pražští policisté obvinili 34 lidí z podvodu s dotacemi v době covidu se škodou 27 milionů korun. Dalších 66 milionů se obviněným získat nepodařilo.

Na Slovensko a do Maďarska opět přestala téct ropa

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba na západě Ruska, napsala média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho. Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča. V důsledku neteče ropa na Slovensko a do Maďarska. Výpadek podle ministrů zahraničí obou zemí potrvá nejméně pět dnů.

Slovenská akademie detailně prozkoumala vakcíny proti covidu. Nenašla problém

Slovenská akademie věd (SAV) oznámila, že přezkoumala očkovací látky proti onemocnění covid-19. Na základě této analýzy odmítla tvrzení zmocněnce slovenské vlády Petera Kotlára, že mRNA vakcíny obsahují zvýšené množství DNA a že představují riziko.

