Žít s dávkou nedůvěry vůči sobě je dobré, říká francouzský bohemista o české kultuře

Xavier Galmiche je profesorem české literatury a středoevropských kultur na katedře slovanských studií při pařížské Sorbonně. Publikační činnosti se věnuje od osmdesátých let 20. století, během nichž také pobýval v Praze. Francouzským zájemcům českou literaturu přiblížil monografiemi, odbornými statěmi i překlady.

Odlišně o českých autorech

Výbor z jeho statí o české a středoevropské próze vyšel na podzim v Česku pod názvem Znaky a přízraky. Shrnuje téměř dvě dekády Galmichovy činnosti od začátku 21. století. „Vybral jsem to, co se mi zdálo trošku odlišné od toho, co se tady píše o českých autorech,“ podotýká Galmiche.

Spirituální linii českého písemnictví sleduje u básníků Máchy, Březiny, Holana či Demla. Neschematicky se snaží nahlížet „moderní klasiky“, k nimž počítá Hrabala, Kunderu nebo Topola. Jeden z oddílů knihy je věnován problematice překladu. „Překlad je pro Čechy zajímavé téma už od 18. století. Podrobněji jsem popsal opačný směr, to znamená překlad z češtiny do francouzštiny,“ podotkl Galmiche.

Těžiště jeho zájmu zastupují komparatisticky založené texty dotýkající se třeba humoristické literatury 19. století či Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Sleduje přitom kontext středoevropského prostoru.

„Velmi příznačný rys české kultury je, že zdánlivé slabiny se můžou stát silou,“ všímá si francouzský bohemista. „Z té diskontinuity vyplývá určitý pocit existenční úzkosti, to, co Kundera nazval nesamozřejmost české kultury. Myslím, že toto je zajímavé. Žít s určitou dávkou nedůvěry vůči sobě je z etického i kulturního hlediska jenom dobré. Samozřejmě je to o něco těžší, ale to přináší možná víc hloubky.“