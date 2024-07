Zemřel Robert Towne. Za scénář Čínské čtvrti měl Oscara

Na vybudování filmové atmosféry svého rodného města má Towne nemalý podíl. „Je to nejzápadnější západ Ameriky. Je to jakési místo posledního útočiště. Je to místo, kam si lidé jedním slovem jezdí plnit své sny. A jsou věčně zklamáváni,“ řekl Towne o LA.

Aby se mohl pustit do Čínské čtvrti, odmítl adaptaci románu Velký Gatsby. Při psaní Čínské čtvrti se opíral o romány autora amerického drsné školy Raymonda Chandlera či filmy noir. Towneův scénář, uvádí agentura AP, se stal základem při výuce scenáristiky. Nicméně Towne měl původně prý jinou představu o konci Čínské čtvrti, bezútěšný závěr si po opakovaných tvůrčích sporech prosadil režisér Polanski.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let vzniklo ještě volné pokračování Dva Jakeové – už bez Polanského, zato v režii Nicholsona. Na kultovnost Čínské čtvrti ale nenavázalo a komerčně se tomuto počinu také zrovna nedařilo.

Pomohl psychiatr

Své jméno na oscarových nominacích našel Towne ještě za komedii Šampon, stavící na zamotané vztahové zápletce, která vychází z omylu, že jeden z hlavních hrdinů – kadeřník v podání Warrena Beattyho – je gay. V polovině osmdesátých let navrhla oscarová akademie Townea ocenit také za způsob, jakým sepsal pro filmové plátno mnohokrát odvyprávěný příběh Tarzana.

Za svůj průlom ze scenáristy nízkorozpočtových filmů do vyšší hollywoodské ligy vděčil Towne svému psychiatrovi. Ten ho totiž seznámil se zmíněným Beattym, herec pak talentovaného autora dohodil do scenáristického týmu filmu o slavném lupičském páru Bonnie a Clyde. Towne se do psaní zapojil bez nároku na honorář. I tak se mu to vyplatilo – snímek s deseti oscarovými nominacemi se stal klasikou.

V akci s Tomem Cruisem

Následovala slavná scenáristická éra, jenže když od sedmdesátých let postupně získávala větší moc nad filmy studia, Towneho postavení v hollywoodském soukolí sláblo, navíc jeho režisérské pokusy také úplně nezaujaly.

Posunul se ke snímkům vzdáleným jeho původním uměleckým ambicím a kývl, že napíše scénář k Bouřlivým dnům. V dramatu, který překročil rozpočet a který se dočkal rozporuplného přijetí, se v hlavní roli automobilového závodníka objevil Tom Cruise.

S ním Towne spolupracoval následně i na právnickém thrilleru Firma a hlavně na prvních dvou filmech z akční série Mission: Impossible. K psaní té první z roku 1996 se k němu připojil David Koepp. Posledním scenáristickým počinem Roberta Towneho zůstalo drama Zeptej se prachu z roku 2006. Autor se v něm vrátil do období, v němž se odehrával i jeho nejoceňovanější scénář – do doby americké hospodářské krize.