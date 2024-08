Zemřel herec Karel Heřmánek

Ve věku 76 let zemřel v sobotu divadelní a filmový herec Karel Heřmánek. Na Facebooku Divadla Bez zábradlí, které Heřmánek spolu se svou manželkou založil, to oznámila rodina. Heřmánek ztvárnil řadu výrazných filmových rolí. Diváci si ho pamatují například jako fešáka Huberta, Lucifera z pohádky S čerty nejsou žerty nebo tatínka Poppera z filmu Smrt krásných srnců.

„Včera (v sobotu) v odpoledních hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Heřmánek. Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná,“ uvedla rodina. Požádala o respektování soukromí.

Podle serveru iDNES.cz herec spáchal na střelnici v Příbrami sebevraždu. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová řekla, že policisté vyjížděli do jedné ze středočeských střelnic, kde muž narozený v roce 1947 proti sobě náhle obrátil zbraň. „Přes veškerou poskytnutou pomoc na místě zraněním podlehl,“ sdělila mluvčí.

Heřmánek vystudoval brněnskou JAMU, v ročníku byl třeba s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem nebo Janou Švandovou. Po škole nastoupil do brněnského avantgardního Divadla Na provázku, pak působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. V roce 1976 se vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí. Když se tato scéna rozpadla, založil Heřmánek Divadlo Bez zábradlí, jedno z prvních soukromých divadel v Česku.