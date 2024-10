Začíná Signal Festival, poprvé rozzáří areál Pražského hradu

Videomapping na fasádě Arcibiskupského paláce zahájí v pátek Signal Festival. Přehlídka audiovizuálního umění letos nejen ve veřejném prostoru rozmístila přes dvacet světelných děl na dvou trasách. Jedna vede přes historické centrum, druhá přes Hradčany a v premiéře i do areálu Pražského hradu. Zájemci se na Signal Festival mohou vydat do 13. října.

Oblíbenou částí programu Signal Festivalu, který se letos koná už podvanácté, jsou velkoformátové videomappingy. Ty tentokrát přichystali organizátoři dva. Zahajovací show připravil český digitální tvůrce Filip Hodas pro Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí. Pod názvem Eternal Recurrence odvypráví digitální ságu o vzniku a vývoji forem života. Videomapping promění také hlavní budovu Městské knihovny. Projekce The Rhythm of the Ocean přenese diváky do hlubin oceánu díky španělsko-dánskému vizuálnímu duu Desilence.

Trvalé umělecké instalace jsou k vidění vždy od sedmé hodiny večer do půlnoci. Po Praze jich návštěvníci najdou dvaadvacet, sedm z nich je přístupno jen v placené galerijní zóně. „Galerijní zóny začaly proto, že zájem o festival je obrovský, potřebovali jsme dostat instalace do vnitřních prostor, a zároveň jsme nechtěli, aby lidé čekali neuvěřitelně dlouhé fronty,“ vysvětlil ředitel festivalu Martin Pošta.

Všechna letošní díla jsou rozmístěna po dvou trasách. Pořadatelé doporučují, aby se návštěvníci Signal Festivalu nejlépe mezi jednotlivými zastávkami pohybovali městskou hromadnou dopravou a pěšky.

Hradčanská trasa vede od Hradu do Kunsthalle

Hradčanská trasa začíná v Jízdárně Pražského hradu, kde jihokorejská umělkyně Seohyo vytvořila barevnou projekci složenou z prvků pražské architektury. Následují dvě zastávky v budovách Národní galerie Praha: monumentální objekty Jiřího Příhody ve Šternberském paláci a interaktivní projekce Michaela Bielického a Kamily B. Richter ve Schwarzenberském paláci. Druhé z děl mohou ovládat sami diváci díky kormidlu uprostřed nádvoří. Lidé se dostanou i do Jižních zahrad Pražského hradu, kde uvidí objekt zrcadlící své okolí od španělského studia SpY.

Trasa je zakončena v galerii Kunsthalle Praha. Zde je k vidění výstava britského uskupení UVA. To je známé například díky spolupráci s hudební skupinou Massive Attack, v Praze rozpohybuje kyvadlo doplněné dynamickými projekcemi.

Centrum nabídne zvuky ledovcové jeskyně i performanci Laterny magiky

Druhá letošní trasa propojí zastávky digitální a kreativní kultury na Starém Městě a v centru Prahy. Ve skrytém Barokním refektáři dominikánského kláštera překvapí zvuková instalace Silent Echoes od průkopníka zvukového umění Billa Fontany. K uším návštěvníků dolehnou zvony katedrály Notre Dame a zvuky ledovcové jeskyně ve skalním masivu Dachstein.

Na nádvoří Clam-Gallasova paláce připravila Laterna magika taneční performanci Iron Horse: Fractured od Miřenky Čechové. Diváci se ocitnou v roli cestujících na peróně, kdy jen letmo zachytí příběhy postav, jako by sledovali projíždějící vlak.