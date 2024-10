The Offspring napumpovali nové album energií

Události: The Offspring vydali nové album (zdroj: ČT24)

Hudební žánr punk-rock je postavený zejména na energii. S tímto vědomím přistoupili k tvorbě nového alba Supercharged američtí The Offspring. Nahrávka vyšla v říjnu. Z původní sestavy se na ní podílel kytarista Noodles a frontman Dexter Holland.

Zatímco v posledních letech trpěli „únavou materiálu“, na novince dokáží The Offspring překvapit agresivním zvukem.

„Chtěl jsem, aby nahrávka zněla hodně energicky, napumpovaně. Proto jsme ji pojmenovali Supercharged. Máme tam skladby, které jsou plné naděje. Ale někdy si říkáte, že svět nestojí za nic, a je v pohodě to popisovat. A myslím, že nám to pomůže ty pocity zpracovat,“ uvedl album frontman kapely při natáčení pořadu Hyde Park Civilizace na letošním festivalu Rock for People.

Vášeň pro hudbu a vědu

Právě na této hudební přehlídce mohli čeští fanoušci slyšet ukázky z novinky ještě před vydáním. „Tentokrát nám práce na albu trvaly mnohem méně času. Částečně proto, že jsem se nemusel věnovat doktorské práci,“ podotkl Holland.