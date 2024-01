Původní Mickey Mouse se stal volným dílem. Za jeho ochranu Disney opakovaně lobboval

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , AP , Centre for the Study of the Public Domain , The Guardian , Variety

Volné dílo (public domain) se vztahuje jen na Mickeyho Mouse, jak se představil divákům v roce 1928. Nejprve v nepříliš úspěšném krátkém němém filmu Plane Crazy, v němž se Mickey pokouší pilotovat letadlo, a následně v krátké grotesce Steamboat Willie odehrávající se na parníku.

Osmiminutový příběh se stal hitem i díky technické novince – synchronnímu zvuku. Mickey ve svém prvním ozvučeném snímku, kde se objeví i jeho kamarádka Minnie, píská, směje se a napodobuje slova, to vše hlasem Walta Disneyho. Původně reklamnímu kreslíři s nemalými ambicemi pomohla animovaná myš vybudovat značku a společnost z ní dodnes těží.

Zákon o ochraně Mickeyho Mouse

O výnosnou postavičku se celkem pochopitelně nechtěla s nikým dělit. Profesorka práv specializující se na duševní vlastnictví Jennifer Jenkinsová z Centra pro studium volného díla (Centre for the Study of the Public Domain) přirovnává snahu o prodloužení autorských práv k dramatickému milostnému trojúhelníku, jehož vrcholy jsou Mickey Mouse, Disney a volné dílo.

Když se Mickey Mouse v roce 1928 „narodil“, platila pro něj autorská práva šestapadesát let. Disney lobbováním v kongresu dosáhl prodloužení prostřednictvím změny zákona, takže deadline pro vypršení autorských práv se posunul z původního roku 1984 až na rok 2003. Ani to nebyla konečná, po dalším kole lobbingu prošlo schválením prodloužení doby autorských práv na devadesát pět let a tato úprava si podle Jenkinsové vysloužila posměšné označení „zákon o ochraně Mickeyho Mouse“.

Ikonická postavička myšáka se tak volným dílem stala až po skončení roku 2023. V Česku autorské právo obecně trvá ještě sedmdesát let od smrti autora, respektive spoluautora (jsou-li známi samozřejmě), nepočítá se tedy (s výjimkami) od uvedení díla. Walter Disney zemřel v roce 1966, spolutvůrce grotesky Steamboat Willie Ub Iwerks o dalších šest let později.