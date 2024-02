Před sto lety se narodil Jiří Šlitr. Byl umělcem tělem i duší, říká autor jeho životopisu

Životní cesta Jiřího Šlitra se tragicky uzavřela 26. prosince 1969 a zůstane už asi navždy zahalena tajemstvím. Jeho blízcí ho našli v ateliéru s dívkou. Oba už byli mrtví, příčinou smrti byla otrava plynem, který unikal ze starých kamen. „Spekuluje se, jestli to byla náhoda, já se do toho nechci moc pouštět, protože bych v tom nerad hledal bulvární jádro. Mohlo se stát i něco jiného, ale ono to nic nezmění,“ podotýká Berný.

Méně se vědělo o Šlitrových výtvarných aktivitách, přestože ilustroval přes dvacet knih. Samostatnou výstavu měl v New Yorku. „Tahal z kapes skicáky plné oslnivě pravdivých rychlokreseb všech koutů New Yorku,“ vzpomínal herec a emigrant Jiří Voskovec na Šlitrův pobyt ve Spojených státech.

Na cédéčku Půlnoční párty S+Š naopak najdou Šlitrovi příznivci dosud nevydané nahrávky z podzimu 1968, kdy se v rozhlasovém studiu potkávali Jiří Suchý a Šlitr s publikem a vysílali program plný písniček, vyprávění a her. „Bylo to improvizované, nepřipravené, což se do doby těsně po zrušení cenzury v médiích prostě nedělalo. Je to takové uvolněné, zároveň mi pan Suchý říkal, že právě kvůli té době tam s nimi stáli vojáci se samopaly, protože se to točilo v armádním studiu na Vinohradech a nevěděli, jestli třeba nepřijedou vojáci,“ popsal atmosféru vzniku nahrávek Berný.