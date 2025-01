Osm žen obviňuje Neila Gaimana. Nikdy jsem neměl nedobrovolný sex, reaguje

Před soud se stále vrací případ producenta Harveyho Weinsteina. Ten se stal symbolem hnutí Me Too, jež před několika lety upozornilo na sexuální obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu. Loni v dubnu soud státu New York tamní odsouzení Weinsteina zrušil kvůli procesním chybám. Na svobodu se však někdejší mocný muž nedostal vzhledem ke svému odsouzení v Los Angeles. Nový proces v New Yorku je naplánovaný na rok 2025. Weinstein tvrdí, že se nikdy nedopustil nekonsensuálního pohlavního styku