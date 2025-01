Kalamita se vrací do kin. Diváci se smáli kritice v Rudém právu, vzpomíná Polívka

„Neustálá touha po tom, být autentický a být svobodný, což v tehdejších podmínkách vůbec nebylo jednoduché, být pochybující, to by mělo v člověku aspoň trošku zůstat,“ shrnuje Polívka přesah filmu do současné doby.

Scénář pro cenzory

Kalamitu natočila Věra Chytilová na konci sedmdesátých let, kdy se po vynucené pauze mohla vrátit na Barrandov. Divácký zájem o podobenství o morální apatii normalizované společnosti byl natolik velký, že v Praze bylo promítání filmu dokonce zakázáno.

„V Rudém právu vyšla kritika, že to není naše realita, že z toho děláme karikaturu našeho života. A vím, že lidé stáli frontu před kinem, podávali si to Rudé právo, smáli se, tou kritikou se fronta ještě zvětšovala,“ podotýká Polívka.

Snímek vznikal pod dohledem cenzury, podle Polívky si ale Chytilová dovedla Kalamitu vybojovat. „Když za mnou přišla se scénářem, říkal jsem, že v tom nebudu hrát, že je to příšerná socialistická ubohost, a ona říká: ‚To ne, ten scénář je jen proto, aby to oni schválili, potom si budeme moct dělat, co chceme!‘. To se mi líbilo, že tam bylo ukryto jakési ‚odbojářství‘,“ vzpomíná.