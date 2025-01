Oscarového favorita Emilii Pérez nebere Mexiko jako dobrou reklamu

před 41 m minutami | Zdroj: BBC , Reuters , AP , The Hollywood Reporter

Snímek Emilia Pérez s úspěchem prochází sezonou filmových cen směrem k blížícím se Oscarům. V Mexiku, kde se příběh drogového bosse, který touží po změně pohlaví, odehrává, by z takové pozornosti měli mít radost. Ale nemají. Nepovažují totiž muzikálovou krimi francouzského režiséra Jacquese Audiarda za zrovna dobrou reklamu.

Žánrový mix krimi a muzikálu zasadil ovšem do současné reality Mexika. Právnička Rita dostane nabídku od šéfa drogového kartelu, aby mu pomohla skoncovat s krvavým byznysem. Narkobaron se totiž touží vymanit z mafiánského prostředí a stát se tím, čím se cítí být – ženou. Představitelka hlavní role Karla Sofía Gascónová může jako vůbec první otevřeně transgender herečka získat Oscara.

„Chtěl jsem přinést jinou vizi toho, co je Emilia Pérez pro mnoho z nás Mexičanů,“ vysvětlil následně serveru BBC.

Vedle scénáře se terčem kritiky koneckonců stalo i obsazení větších rolí a místo natáčení. Lokace latinskoamerické země zastoupila Francie a skutečnou Mexičankou je jen Adriana Pazová, představitelka ženy, do níž se hlavní hrdinka zamiluje. Ještě Selena Gomezová, která hraje mafiánovu bývalou manželku, má mexické kořeny po otci, nicméně je rodilou Američankou.

Rozhodnutí producentů upřednostnit známější jména před méně známými, byť mexickými herci, má z komerčního pohledu svou logiku. Nicméně španělština, která ve filmu zní, zní mexickým divákům rušivě kvůli různým přízvukům. Zejména Gomezová schytala spoustu výtek. Herečka si navíc musela plynulost španělštiny kvůli roli znovu osvojovat.

„Je mi to líto, udělala jsem to nejlepší, co jsem mohla s časem, který jsem dostala,“ reagovala na kritiku svého výkonu od mexického herce Eugenia Derbeze. Ten v populárním podcastu Hablando de Cine označil výkon Gomezové, včetně její španělštiny, za „neomluvitelný“. Později se za svůj komentář omluvil.

Nechci nic zlehčovat, kál se režisér

Sám Audiard při představování filmu v Mexiku tamní diváky ujistil, že k tématu se snažil přistupovat uvážlivě. „Pokud se vám zdá, že to příliš zlehčuju, omlouvám se,“ dodal ale směrem k těm, kterých se svým pojetím dotkl. Zdůraznil, že film je muzikál, proto ho nelze brát jako „realistický“. Původně si dokonce pohrával s nápadem připravit Emilii Pérez jako operu.

Na výtky, že Mexiko dobře nezná, nicméně reagoval řečnickou otázkou, jestli William Shakespeare musel jež až do Verony, aby napsal příběh z tohoto italského města.