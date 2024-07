Oldřich Kaiser promlčel Zahradníkův rok a dojal tím Dášu Vokatou

Jiří Havelka si kdysi přečetl článek o případu zahradníka, který odmítl svůj pozemek prodat rozpínavému podnikateli. Námět vykrystalizoval do scénáře k filmu Zahradníkův rok, který Havelka rovněž natočil a nyní uvedl na filmovém festivalu ve Varech. Spolu s představiteli hlavních rolí Oldřichem Kaiserem a Dášou Vokatou.

S druhým Havelkovým snímkem – Mimořádnou událostí, odehrávající se ve vlaku, který se rozjel bez strojvedoucího – má novinka společný základ v příběhu, který se skutečně odehrál a dostal se i do médií.

Oldřich Kaiser hraje majitele malého zahradnictví. Sází a sklízí se svou ženou, kterou hraje i hercova skutečná životní partnerka, písničkářka Dáša Vokatá. Idylu ale naruší nový soused, protože by si rád přetvořil okolí podle svých představ.

Zahradníkův rok je inspirován případem zahradníka Reného Mandyse z Dolní Olešnice, který odmítal prodat svému sousedovi, ruskému podnikateli, svou parcelu. Následoval nátlak v podobě vypáleného skleníku, zatarasení příjezdové cesty, a dokonce i fyzického napadení.

„Na začátku jsme za panem Mandysem i vyjeli. Mělo to dlouholetý vznik, postupně se do toho infiltrovaly jiné příběhy,“ uvedl Havelka k evoluci svého snímku.

Sám štáb při filmování zažil podivnou situaci, která vedla prý k různým konspiračním teoriím. „Přijeli jsme k domku, kde se to natáčelo, a najednou vidíme na trávníku pohozené mrtvé králíky,“ vypráví Oldřich Kaiser. Podivné uvítání mělo podle Havelky nejspíš pragmatické vysvětlení, ušatce z kotců vytahal pes nebo liška a zardousil je.

Působivé mlčení

Zahradničení nebylo Oldřichu Kaiserovi ani před natáčením cizí, na rozdíl od Dáši Vokaté. Ta se díky filmu dostala nejen k práci na záhonech, ale i k celovečernímu hereckému debutu. „Nejsem herečka a určitě bych se neodvážila hrát, kdybych nebyla pod kuratelou Oldřicha Kaisera a Jiřího Havelky,“ přiznává.

Písničkářka byla první, kdo nabídku na roli pro Oldřicha Kaisera viděl a kdo mu doporučil na ni kývnout. I přesto, že jeho postava ve filmu vůbec nemluví. „V každém záběru je jasně daná situace mezi postavami, tu situaci jsme si rozkryli, a pak už to nebylo složité, možná jen v míře toho, aby to nebyla posunčina, pantomima, že je ta postava němá, ale že střiháme ve chvíli, kdy by mohla začít mluvit, nebo ve chvíli, kdy domluvila a promluví ostatní,“ popisuje Havelka.