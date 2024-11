Marhoul a Čvančarová natočili s Chinaski klip v pravěku

Václav Marhoul a Jitka Čvančarová se potkali během natáčení Nabarveného ptáčete. Adaptaci knihy Jerzyho Kosińského, která české kinematografii po letech zajistila účast v hlavní soutěži benátského festivalu, Marhoul režíroval, Čvančarová v něm hrála.

Režie hudebního videoklipu je pro oba premiéra. „Za kamerou je mi mnohem líp, svobodněji a šťastněji,“ přiznává herečka.

Videoklip k písni Chinaski se odehrává v době kamenné. „Klipy bývají většinou o hezkých holkách, vždycky tam tancují nějaké kočičky. To se mi nelíbí. Proto přišel nápad natočit to v pravěku,“ vysvětlil Marhoul. „Aspoň v českých luzích a hájích jsem nenašel videoklip, který by se v pravěku odehrával. Vlastně jsme svědky vzniku Věstonické venuše,“ dodal.