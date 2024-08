Kniha Goethe v Mariánských Lázních je příběhem o lásce a stárnutí

Novelu Smrt v Benátkách napsal německý prozaik Mann na konci dvacátých let minulého století. Hrdinou je spisovatel Gustav von Aschenbach, jehož při pobytu v italském přímořském městě okouzlí čtrnáctiletý Tadeáš. Johan Wolfgang Goethe svou pozdní múzu potkal o století dříve v Mariánských Lázních, kde tehdy sedmdesátiletý literát pobýval. Ulrice von Levetzowové, jíž se dvořil, bylo sedmnáct.

Maňákova kniha skutečného a fiktivního spisovatele svedla dohromady. Souvislost obou příběhů ještě prohlubuje, že Thomas Mann chtěl původně obsadit svou novelu jinými postavami a vydat ji právě pod názvem Goethe v Mariánských Lázních.

Žánrový hybrid o velké lásce

„Goethe a Ulrika von Levetzow, to je velká láska, spojená navíc českou krajinou. My si obvykle česko-německou relaci asociujeme s mocí, politickou, v minulosti vojenskou, a tady má česko-německá vazba úplně jiné souvislosti. Mluvíme o lásce nejslavnějšího německého autora v českých kulisách,“ vysvětluje autor nové knihy.

A ztotožnit se mohou také s obecnějším tématem, jímž je vyrovnání s vlastním stárnutím. „Zamilovali se nikoliv do konkrétních osob, ale do mládí jako do něčeho, co jim uniká, o čem si člověk v lázních o to víc uvědomuje, že mu může unikat,“ míní spisovatel.

Svůj text označuje za žánrový hybrid. Podtitul knihy zní: récit pro Thomase Manna. „Jde o specifický žánr, který má francouzskou tradici. Je v něm výrazně posílena role autora, který promlouvá, komentuje situaci, o níž zároveň vypráví. Kombinuji esej, historickou faktografickou prózu a klasickou beletrii,“ upřesnil Maňák.