Hvězda bez hvězdných manýrů, vzpomíná Taťjana Medvecká na kolegyni Janu Hlaváčovou

Taťjana Medvecká na první české divadelní scéně hostovala už za studií na DAMU, členkou činohry se stala v roce 1975 a je jí dodnes. Jana Hlaváčová na prknech zlaté kapličky začala hrát o deset let dříve. „Byla to sice obrovská hvězda, úžasná herečka, ale neměla žádné hvězdné manýry, chovala se přátelsky, když člověk do toho divadla přišel takový celý vyděšený. Byla milá, neokázalá, to měla stejné jako třeba paní Medřická,“ zmínila Medvecká další svou slavnou hereckou kolegyni.

S Janou Hlaváčovou se potkaly i před kamerou, například v životopisném dramatu o Boženě Němcové, které v polovině osmdesátých let natočil Otakar Vávra, nebo v televizním dramatu o rodinných vztazích Narcisový dům.

V Národním divadle hrál také manžel Jany Hlaváčové Luděk Munzar, který zemřel před pěti lety. „Jana byla více extrovertní, Luděk trošku zataženější,“ charakterizuje manželsko-hereckou dvojici Medvecká. „Člověk cítil vzájemnou podporu a respekt,“ uvedla k jejich vztahu. „Postavení, které měli –⁠ byli nezpochybnitelní lídři souboru –⁠, nijak nezneužívali, něco uměli a také poctivě pracovali,“ dodala.